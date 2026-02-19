La cabinovia fantasma di Socrepes finisce su Rai 2 | Perché un’opera che serve oggi arriverà domani?

La cabinovia di Socrepes, al centro di numerose polemiche, è finita in onda su Rai 2 durante una trasmissione sportiva. La trasmissione ha fatto notare come un’opera considerata inutile oggi possa diventare utile domani. La discussione si è concentrata su i costi e i benefici di questa infrastruttura, spesso criticata dai residenti e dagli ambientalisti. La polemica si accende anche sui social, con opinioni contrastanti sulla realizzazione dell’opera. La vicenda continua a dividere l’opinione pubblica e le autorità locali.

La controversa e contestata cabinovia di Socrepes fa scandalo perfino su Rai 2, durante la diretta sportiva che arriva dal campo di gara della pista Olympia, ai piedi delle Tofane. Durante una telecronaca di qualche giorno fa il commentatore Enrico Cattaneo aveva giustificato lo scarso pubblico presente con la mancata costruzione dell'impianto di risalita che da località Apollonio avrebbe dovuto portare in quota gli spettatori, per assistere alle discese delle atlete di sci alpino femminile. La frase non è passata inosservata, anche perché ha colto una delle contraddizioni della fase preparatoria, da cui era sorta una polemica tra Fondazione Milano Cortina 2026, presieduta da Giovanni Malagò, e Società Infrastrutture (Simico) che ha come commissario straordinario l'architetto Fabio Massimo Saldini.