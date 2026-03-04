Incendio in viale Amedeo d' Aosta a fuoco un escavatore nel cantiere della fognatura

Un incendio ha interessato un escavatore nel cantiere di viale Amedeo d'Aosta, tra lo Sperone e Romagnolo, dove sono in corso lavori sulla rete fognaria. Le fiamme hanno coinvolto il mezzo di lavoro, causando l’interruzione temporanea delle attività nel sito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

A fuoco un escavatore nel cantiere che si trova tra lo Sperone e Romagnolo per i lavori sulla rete fognaria. Sembra di natura dolosa l'incendio divampato la scorsa notte che ha danneggiato una macchina utilizzata per il movimento terra. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 per domare le fiamme prima di eseguire gli accertamenti dai quali sarebbe emersa la presenza di tracce di liquido accelerante. Per chiarire se effettivamente si tratti di un rogo appiccato da qualcuno, bisognerà attendere delle indagini avviate dai carabinieri.