Una donna di 30 anni ha tentato di scappare dopo una lite in casa. La donna è salita in auto e ha cercato di allontanarsi, senza fermarsi all’alt dei carabinieri che le avevano intimato l’ordine di fermarsi. Ora è ricercata dalle forze dell’ordine.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 5 febbraio 2026 - Una donna trentenne si è messa alla guida di un’auto dopo una lite domestica. Poco dopo le 24, la scorsa notte, è stata però intercettata da una pattuglia dei carabinieri, contattati dal marito preoccupato per le condizioni di agitazione in cui era uscita all’improvviso. Non si è fermata all’alt intimato dai militari, nella zona di Castelnovo Sotto, dando vita a un lungo inseguimento, che si è concluso in territorio di Cadelbosco Sotto, anche per la foratura di un pneumatico. Durante la corsa in auto avrebbe tentato di speronare la vettura di servizio del 112, per evitare di essere fermata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fugge dopo lite domestica e non si ferma all'alt dei carabinieri

Approfondimenti su Cadelbosco Sopra Reggio Emilia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

UBRIACO, DA' FASTIDIO AGLI AVVENTORI E AGGREDISCE I CARABINIERI: 19ENNE ARRESTATO | 06/09/2025

Ultime notizie su Cadelbosco Sopra Reggio Emilia

Argomenti discussi: Picchiata in strada, 42enne soccorsa da un passante con il volto tumefatto. L'aggressore fugge, poi si scaglia contro gli agenti; Sesto San Giovanni, violentata dal fidanzato: fugge e chiede aiuto a un passante.

Investito dopo una lite in strada, morto 49enne: l'automobilista abbandona la vettura e fuggeI sanitari dell'Areu 118, intervenuti sul posto, hanno trovato il 49enne riverso a terra; hanno tentato di rianimarlo, ma l'uomo è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della ... corriereadriatico.it

Investito dopo una lite in strada, morto 49enne: l'automobilista abbandona la vettura e fuggeUn uomo di 49 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un suv, nella tarda serata di ieri a Lodi. Secondo alcune testimonianze, prima di essere investito, l'uomo avrebbe avuto una ... ilmessaggero.it

Giardini Naxos, ruba uno scooter e fugge: arrestato 18enne Il giovane è stato bloccato dopo una fuga pericolosa tra le vie urbane... facebook

Taranto, fugge dopo aver investito un 24enne ma in serata si presenta al comando dei vigili x.com