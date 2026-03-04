Incendio doloso a Palermo | scoppia l’escavatore 11 milioni a rischio

Nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2026, a Palermo, in viale Amedeo d’Aosta, un incendio doloso ha interessato un escavatore all’interno di un cantiere dedicato alla rete fognaria. L’incendio ha causato danni significativi all’attrezzatura, mettendo a rischio circa 11 milioni di euro di lavori. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’origine del rogo.

Nel cuore di Palermo, in viale Amedeo d'Aosta, la notte tra il 3 e il 4 marzo 2026 ha divampare un incendio che ha colpito un escavatore all'interno del cantiere dedicato alla rete fognaria. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le due di notte per domare le fiamme, mentre i carabinieri hanno avviato indagini su tracce di liquido accelerante trovate sul luogo del sinistro. L'evento si è verificato in una zona strategica situata tra lo Sperone e il quartiere Romagnolo, dove opera la ditta NeoCos srl incaricata dai lavori pubblici. Le prime valutazioni suggeriscono una possibile natura dolosa dell'accaduto, trasformando un semplice danno materiale in un potenziale segnale di intimidazione contro chi gestisce le opere pubbliche nella città siciliana.

