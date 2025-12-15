L' Ater sull' incendio doloso in via Grego

Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2025, un incendio di origine dolosa ha devastato il parcheggio di via Grego, nel quartiere di Borgo San Sergio a Trieste. L'Ater ha avviato immediatamente le indagini per fare luce sull'episodio, che ha causato ingenti danni alla struttura e preoccupazione tra i residenti della zona.

Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2025, intorno alle 4:00, un incendio di origine dolosa ha colpito il parcheggio del complesso situato in via Grego, nel quartiere di Borgo San Sergio, a Trieste. Le fiamme hanno coinvolto diversi automezzi parcheggiati all’interno dell’autorimessa provocando. Triesteprima.it

