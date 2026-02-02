Incendio doloso a Pompei | arrestato l’indagato

Gli agenti del Commissariato di Pompei hanno arrestato questa mattina un uomo sospettato di aver dato fuoco a un’area industriale della città. L’uomo è stato portato in carcere su ordine del Giudice per le indagini, che ha accolto la richiesta della procura. L’indagine è partita dopo che si sono verificati i danni di un incendio doloso su vasta scala.

Arrestato a Pompei un uomo gravemente indiziato di incendio doloso su vasta area industriale. Nella mattinata odierna gli agenti del Commissariato di PS di Pompei, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all'arresto di un soggetto gravemente indiziato del reato di incendio. Segnatamente, l'indagato, il 6 agosto 2025, avrebbe cagionato l'incendio di un'area pari a circa 3640 mq nel comune di Pompei, che ha coinvolto 13 capannoni al cui interno erano stoccati, in ingente quantità, scarti di lavorazione tessile già sottoposti a sequestro giudiziario.

