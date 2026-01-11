Incendio al Grattacielo di Ferrara evacuata la struttura | 17 intossicati 100 persone messe in salvo
Il 11 gennaio 2026, a Ferrara, si è verificato un incendio nel Grattacielo
Ferrara, 11 gennaio 2026 - Attimi di paura a Ferrara per un incendio. La fiamme sono divampate nel Grattacielo "Torre B" di Via Felisatti. E' stata evacuata l'intera struttura: 100 persone sono state messe in salvo. Sul posto sono intervenute nove squadre dei Vigili del Fuoco di Ferrara, supportate da due squadre provenienti da Rovigo e una da Ravenna. L'incendio ha interessato il piano interrato, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l'intera struttura, rendendo l'aria irrespirabile nei piani superiori. Vigili del fuoco in azione. I Vigili del Fuoco hanno operato con il supporto di 3 autoscale, riuscendo a trarre in salvo circa 100 persone che erano rimaste bloccate ai piani alti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
