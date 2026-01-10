Quattro arresti della polizia I maranza con il machete | Aggressione per vendetta

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Firenze in seguito a un episodio violento. Durante una rissa, i coinvolti hanno usato vari arnesi, tra cui machete, katana e altri oggetti contundenti. La vittima è riuscita a salvarsi grazie alla prontezza e si è rifugiata in un bar aperto 24 ore. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto e le motivazioni dietro l’aggressione.

FIRENZE Un diverbio e lo aggredirono in otto. Avevano un tombino, dei sassi, i caschi, i coltelli, un grosso machete e una katana: riuscì a salvarsi dalla furia dei maranza parando alcuni colpi e poi scappando, fino a un bar aperto 24 ore. Adesso, le indagini della squadra mobile sono riuscite a identificare almeno quattro dei presunti partecipanti a quello che ha rischiato di essere un omicidio simile a quello del povero Maati, un anno fa a CampiBisenzio. Sono tutti marocchini tra i 21 e i 30 anni, nei confronti dei quali il gip, Sara Farini, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Era il settembre scorso e i fatti si collocano nell’area divertamenti de centro commerciale di via del Cavallaccio, ritrovo, soprattutto nel fine settimana, di tanti giovani del quartiere dell’Isolotto e di San Bartolo a Cintoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro arresti della polizia. I maranza con il machete: "Aggressione per vendetta" Leggi anche: Prato violenta: quattro arresti per le aggressioni con machete e coltelli per il controllo dello spaccio Leggi anche: Guerra della droga, aggressioni a colpi di machete, coltelli e pistole. Quattro arresti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Quattro arresti della polizia. I maranza con il machete: Aggressione per vendetta. Quattro arresti della polizia. I maranza con il machete: "Aggressione per vendetta" - Armati, pestarono il rivale dopo un diverbio per un drink rovesciato addosso a una ragazza: è successo al centro commerciale di via del Cavallaccio . lanazione.it

Firenze, quattro arresti per l'aggressione davanti al cinema - In carcere 4 marocchini, accusati del tentato omicidio di un connazionale, colpito con machete, sassi, caschi e un tombino ... rainews.it

Firenze, aggredito dal branco con machete e un tombino: quattro arresti. I fatti risalgono al 3 settembre 2025, nella zona di via del Cavallaccio. L’episodio sarebbe riconducibile a una precedente lite - facebook.com facebook

