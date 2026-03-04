A Firenze, quattro cittadini cinesi sono stati arrestati con l’accusa di aver provocato un incendio e di aver tentato di estorcere una somma di denaro a un’imprenditrice di Sesto Fiorentino. Durante l’episodio, sono stati usati picconi e machete. L’azione sarebbe collegata a un tentativo di estorsione di natura aggravata. Le forze dell’ordine hanno condotto le operazioni che hanno portato agli arresti.

Quattro cittadini cinesi sono stati arrestati durante un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. I provvedimenti sono stati disposti per incendio e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un’imprenditrice cinese di Sesto Fiorentino, con fatti che si sono protratti dal luglio 2024 fino al marzo 2026. Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di minacce, violenze e intimidazioni sistematiche, culminate con l’arresto dei presunti responsabili. Le indagini e l’origine dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio a seguito di un’irruzione avvenuta il 10 agosto 2024 presso l’esercizio commerciale Alex Group s. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Firenze, incendio e assalto in un negozio con picconi e machete: tentata estorsione milionaria, 4 arresti

