La serie TV di God of War Sony ha annunciato l’attore che interpreta Kratos

Sony e Amazon hanno annunciato ufficialmente l’attore scelto per interpretare Kratos nella serie TV live action di God of War. La notizia segna un passo importante per il progetto, che si prepara a portare il celebre personaggio e il suo universo sul piccolo schermo. Restano da scoprire dettagli sulla produzione e sulla data di uscita, mentre l’attesa tra i fan cresce in modo naturale.

Sony e Amazon hanno ufficialmente annunciato l’attore che vestirà i panni di Kratos nella serie TV live action di God of War. Il ruolo del celebre Fantasma di Sparta sarà affidato a Ryan Hurst, volto noto al grande pubblico per l’interpretazione di Opie Winston in Sons of Anarchy. Una scelta che lega esperienza televisiva e conoscenza diretta del franchise PlayStation, aumentando l’attenzione attorno al progetto. Nato nel 1976 a Santa Monica, in California, Ryan Hurst non è nuovo all’universo di God of War. L’attore ha infatti già collaborato con Sony Santa Monica prestando voce e volto a Thor in God of War Ragnarök, un dettaglio che rafforza la continuità creativa tra la serie videoludica e l’adattamento televisivo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

