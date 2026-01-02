Stasera alle 21.30 su Rai 1, il secondo episodio della serie Purché finisca bene. La storia segue un imprenditore di successo che, con sincerità e rispetto, cerca di riconquistare la fiducia di Alice, una mamma single che ha perso fiducia negli uomini. Una narrazione sobria che affronta temi di riscoperta e di nuovi inizi, senza enfasi né sensazionalismi.

S tasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con il ciclo di commedie Purché finisca bene. Il film di Fabrizio Costa si intitola Seduci & Scappa e racconta di una mamma single che, per rifarsi una vita, fugge dall’ex Max, un truffatore incallito, insieme alla figlia Diana. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › “No Other Choice – Non c’e? altra scelta”: la recensione del film In un minuscolo borgo arroccato, dove vive lo zio e la cugina, Alice mette in piedi un piano per truffare i maschi più stupidi e superficiali e racimolare soldi con lo scopo di lasciare la Calabria e a partire per la Norvegia, lo stato d’Europa con il maggior livello di emancipazione femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore interpreta un imprenditore di successo che riuscirà a conquistare Alice, una mamma single che ha perso fiducia negli uomini

