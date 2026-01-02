L' attore interpreta un imprenditore di successo che riuscirà a conquistare Alice una mamma single che ha perso fiducia negli uomini
Stasera alle 21.30 su Rai 1, il secondo episodio della serie Purché finisca bene. La storia segue un imprenditore di successo che, con sincerità e rispetto, cerca di riconquistare la fiducia di Alice, una mamma single che ha perso fiducia negli uomini. Una narrazione sobria che affronta temi di riscoperta e di nuovi inizi, senza enfasi né sensazionalismi.
S tasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda il secondo appuntamento con il ciclo di commedie Purché finisca bene. Il film di Fabrizio Costa si intitola Seduci & Scappa e racconta di una mamma single che, per rifarsi una vita, fugge dall’ex Max, un truffatore incallito, insieme alla figlia Diana. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › “No Other Choice – Non c’e? altra scelta”: la recensione del film In un minuscolo borgo arroccato, dove vive lo zio e la cugina, Alice mette in piedi un piano per truffare i maschi più stupidi e superficiali e racimolare soldi con lo scopo di lasciare la Calabria e a partire per la Norvegia, lo stato d’Europa con il maggior livello di emancipazione femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
