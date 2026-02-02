crolla il consenso di trump in texas repubblicani sconfitti in tutte le principali competizioni locali

In Texas, Donald Trump perde terreno nei sondaggi, un cambio di rotta che sorprende molti. I repubblicani del Texas non riescono a conquistare vittorie nelle principali elezioni locali, segnando una battuta d’arresto per l’ex presidente. La regione, tradizionalmente fedele a lui, si allontana ora dal suo consenso.

Donald Trump registra un crollo significativo nei sondaggi di opinione in Texas, un stato che per anni è stato il pilastro del suo consenso repubblicano. I dati raccolti nei mesi precedenti le elezioni locali mostrano una flessione del sostegno al candidato, con il suo indice di approvazione sceso al di sotto del 40% tra gli elettori del Texas, un calo drammatico rispetto ai livelli di picco registrati nel 2020. Questo declino non è isolato: in tutte le principali competizioni elettorali locali, dai seggi del consiglio scolastico ai seggi del consiglio municipale, i repubblicani hanno subito sconfitte nette, con candidati di centro-destra sconfitti da liste indipendenti o da coalizioni di sinistra e moderata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a un possibile quarto mandato hanno riacceso il dibattito politico negli Stati Uniti.

