Texas | i dem vincono al Senato nella roccaforte di Trump Repubblicani sconfitti anche alla Camera federale

I democratici hanno ottenuto due grandi vittorie in Texas, uno degli Stati più conservatori e tradizionalmente favorevoli ai repubblicani di Donald Trump. Con questi risultati, i democratici sperano di risollevare le sorti alle elezioni di metà mandato di novembre, mentre i repubblicani subiscono una battuta d’arresto sia al Senato che alla Camera federale.

Due vittorie nello Stato che è storicamente la roccaforte dei repubblicani e di Donald Trump, e che dai democratici vengono interpretate come un segnale di speranza per le elezioni di midterm che si svolgeranno a novembre. Sono due i seggi che i dem hanno strappato al Gop in Texas: uno al Senato statale – nel distretto di Fort Worth in cui il presidente nel 2024 aveva vinto con 17 punti di vantaggio -, dove il leader sindacalista Taylor Rehmet ha sconfitto con 16 punti di margine la conservatrice Leigh Wambsganss, sostenuta da Trump. L’altro alla Camera federale, dove Christian Menefee (nella foto) ha vinto un seggio, da tempo vacante, in un distretto dem di Houston, cosa che restringerà ad appena 4 seggi, 218 a 214 la maggioranza repubblicana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

