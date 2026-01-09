Bullismo e cyberbullismo in Puglia il trend preoccupante | le vittime di prepotenze sono salite dal 23% del 2021 al 28% di oggi

In Puglia, il fenomeno del bullismo e cyberbullismo tra gli studenti è in aumento, passando dal 23% nel 2021 al 28% attuale. La mancanza di canali anonimi e di informazioni sui referenti scolastici limita le denunce, portando molte vittime a rivolgersi a fonti esterne. Questa situazione evidenzia l’importanza di interventi mirati per favorire un ambiente scolastico più sicuro e di supporto.

Il report regionale svela che il 28% degli studenti pugliesi subisce bullismo, in varie forme, ma la mancanza di canali anonimi e la scarsa conoscenza del referente scolastico frenano le denunce, spingendo le vittime a cercare aiuto fuori da scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Bullismo in Sicilia, il report 2024/2025: il 26% degli studenti dichiara di essere vittima di prepotenze, un dato in crescita rispetto al 22% del 2020

Leggi anche: Bullismo e Cyberbullismo in Friuli Venezia Giulia, crescono le aggressioni faccia a faccia dal 24% al 31%, mentre il 70% dei ragazzi senza strumenti di segnalazione chiede l’anonimato per denunciare

