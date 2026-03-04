In Piemonte il 21% delle imprese artigiane è guidato da donne | i numeri di Confartigianato

In Piemonte, il 21,1% delle imprese artigiane sono gestite da donne, pari a circa 20.000 aziende. I dati di Confartigianato del 2025 indicano questa presenza femminile nel settore artigiano della regione. La cifra rappresenta una quota significativa delle imprese artigiane in Piemonte.

A fine 2025 si contano nella nostra regione 19.735 imprese artigiane femminili. I dati di Confartigianato Sono quasi 20mila (il 21,1%) le imprese artigiane guidate da donne in Piemonte, secondo i dati di Confartigianato relativi al 2025. In leggero calo (-0,8%) rispetto al 2024, quando erano il 22,5%. A fine 2025 le imprenditrici artigiane sono 30.584, pari al 22% del totale degli imprenditori artigiani, un'incidenza di poco superiore alla media nazionale (21,9%). In particolare, il 55,7% ricopre il ruolo di titolare, il 20,6% è amministratrice e il 20% è socia. Le imprese sono di piccola dimensione e fortemente radicate nel territorio: oltre il 50% ha tra 1 e 9 addetti, con una struttura che tiene insieme imprenditorialità, occupazione e comunità. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

8 marzo, in Piemonte quasi 94mila imprese femminili: tengono di più, ma pesano burocrazia e famiglieOltre la metà delle imprenditrici, il 55,7%, ricopre il ruolo di titolare; il 20,6% è amministratore e il 20% socia. Si tratta in larga parte di imprese di piccola dimensione, fortemente radicate nel ... giornalelavoce.it

