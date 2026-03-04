In hotel a Milano con la pistola Baby Gang condannato a quasi tre anni | Adesso basta solo musica

In un hotel di Milano, Baby Gang, nome d'arte di Zaccaria Mouhib, è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere con rito abbreviato. La sentenza è stata emessa in relazione a un episodio in cui il giovane trapper è stato trovato in possesso di una pistola. La condanna arriva dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla decisione di privarlo della libertà.

Il rapper era stato trovato dai carabinieri con un'arma con la matricola abrasa in un albergo subito dopo il concerto di Emis Killa Condannato a due anni e otto mesi di reclusione con rito abbreviato il trapper 24enne Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib. Le accuse sono di ricettazione e detenzione di arma clandestina con matricola abrasa. Lo ha deciso la gup Chiara Valori, dopo le indagini eseguite dalla pm Maura Ripamonti. La vicenda risale all'11 settembre scorso, quando il trapper era finito nuovamente in carcere dopo che i carabinieri, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Lecco, avevano trovato nella sua camera d'albergo a Milano una pistola semiautomatica dentro un porta tovaglioli.

Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il trapper: "Adesso basta, solo musica" Nell'interrogatorio di convalida dopo l'arresto per la pistola, il 24enne si era difeso spiegando di aver avuto con sé quell'arma per "paura di...

Baby criminale con la pistola: dall’indagine sulle baby gang spunta la calibro 6.35 d'origine cecaVilla Guardia (Como), 2 gennaio 2025 – La perquisizione svolta di iniziativa dalla Squadra Mobile, ha portato nelle scorse ore al sequestro di una...

Il trapper Baby Gang arrestato a Milano: trovato con pistola

Nuovi guai per Baby Gang: condannato a 2 anni e 8 mesi per la pistola in hotel Il trapper milanese era stato arrestato nel settembre 2025 dopo il ritrovamento di una semiautomatica con matricola abrasa. Dopo la sentenza il pentimento: Adesso basta, solo musica

In hotel a Milano con la pistola, Baby Gang condannato a quasi tre anni: Adesso basta, solo musica Il rapper era stato trovato dai carabinieri con un'arma con la matricola abrasa in un albergo subito dopo il concerto di Emis Killa

