Baby criminale con la pistola | dall’indagine sulle baby gang spunta la calibro 6.35 d' origine ceca

Durante un’indagine sulle baby gang a Villa Guardia, la Squadra Mobile ha sequestrato una pistola calibro 6.35 di origine ceca e arrestato un giovane di 20 anni. La perquisizione, condotta in modo preventivo, ha permesso di scoprire l’arma nascosta in camera da letto, evidenziando il problema della presenza di armi tra i più giovani e la necessità di interventi mirati per la sicurezza.

Villa Guardia (Como), 2 gennaio 2025 – La perquisizione svolta di iniziativa dalla Squadra Mobile, ha portato nelle scorse ore al sequestro di una pistola e all'arresto di un ventenne che la deteneva nascosta in camera da letto. Il controllo è avvenuto martedì, quando la polizia ha deciso di procedere a scopo preventivo, per verificare la presenza di armi nella disponibilità di alcuni giovanissimi, sia nell'ottica dei festeggiamenti per l'ultimo giorno dell'anno, che di alcune aggressioni avvenute nelle ultime settimane. Una sfilza di precedenti . Tra i soggetti controllati, c'era anche Selim Antonio Bach Chaouch, ventenne italiano di Villa Guardia, già noto alla Questura per una serie di precedenti, oltre che di provvedimenti amministrativi come Dacur, Daspo Fuori Contesto o Ammonimenti del questore, legati soprattutto alle sue frequentazioni e a reati riconducibili al fenomeno delle baby gang.

