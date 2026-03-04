In due occupano abusivamente un alloggio Atc a Torino ma vengono allontanati

Due persone avevano occupato senza permesso un alloggio Atc in via Taggia a Torino, ma sono state allontanate dagli agenti della polizia locale. Il reparto informativo sicurezza e integrazione ha svolto l’intervento e ha ripristinato la situazione all’interno dell’immobile, che era stato preso in uso senza autorizzazione. L’operazione si è conclusa con il recupero dell’appartamento.

Gli agenti del reparto informativo sicurezza e integrazione della polizia locale di Torino hanno recuperato un appartamento Atc in via Taggia, che era stato occupato abusivamente. Gli occupanti, un uomo e una donna di etnia rom, sono stati allontanati nella serata di martedì 3 marzo. “L’attenzione resta alta così come prosegue il monitoraggio delle situazioni critiche anche nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, dove grazie alla fondamentale opera di mediazione e di prossimità che la polizia locale con i suoi reparti specialistici svolge è stato possibile recuperare l’ennesimo appartamento che era stato occupato abusivamente. Sono già nove quelli recuperati dall’inizio dell’anno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Salerno, occupano abusivamente un alloggio popolare: scatta l'ordinanza di sgombero immediatoGiro di vite dell'amministrazione comunale di Salerno sugli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. I residenti segnalano movimenti sospetti, gli agenti recuperano un alloggio occupato abusivamente a TorinoGli agenti del reparto polizia abitativa della polizia locale di Torino hanno recuperato un appartamento Atc che era stato occupato abusivamente. Aggiornamenti e contenuti dedicati a In due occupano abusivamente un.... Argomenti discussi: I ladri di metalli fanno il colpo nei palazzi pubblici a Torino Regio Parco: portati via i frontalini dei balconi al pianterreno. Tentano di occupare l’alloggio appena ristrutturato, ma fuggono quando arriva il personale AtcDue uomini hanno tentato di occupare abusivamente un alloggio che Atc aveva appena finito di ristrutturare. Ma il tentativo di occupazione è finito con la fuga dei due uomini che sono scappati appena ... torinotoday.it Atc sventa un tentativo di occupazione abusiva in corso LecceUn alloggio, che Atc aveva appena finito di ristrutturare, è stato oggetto di un tentativo di occupazione abusiva, subito sventato dal personale dell’Agenzia. E’ successo nel pomeriggio di ieri, nel ... torinoggi.it