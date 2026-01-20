Salerno occupano abusivamente un alloggio popolare | scatta l' ordinanza di sgombero immediato

L'amministrazione comunale di Salerno ha emesso un'ordinanza di sgombero immediato nei confronti di chi occupa abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Questa misura mira a tutelare la corretta gestione delle risorse abitative e a garantire il rispetto delle normative vigenti. L'intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli e interventi per la tutela del patrimonio pubblico.

Giro di vite dell'amministrazione comunale di Salerno sugli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Palazzo di Città ha disposto il recupero coatto di un appartamento in viale Monti Lattari, in località Ogliara, con un’ordinanza di sgombero immediato nei confronti di due cittadini che occupano.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Casa occupata abusivamente, scatta l'ordinanza di sgombero Casa popolare occupata 'abusivamente': scatta lo sgombero di intera famigliaIl Comune di Aversa ha emesso un’ordinanza di sgombero immediato di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Michele e Filomena occupano abusivamente la casa di Martino a Sarno (Salerno) da 21 mesi e, nonostante la sentenza di sfratto per morosità, rimangono dentro. Abbiamo provato a chiedere spiegazioni e siamo stati accolti... col dito medio! Viviana D'Introno, x.com Fuori dal coro. . Michele e Filomena occupano abusivamente la casa di Martino a Sarno (Salerno) da 21 mesi e, nonostante la sentenza di sfratto per morosità, rimangono dentro. Abbiamo provato a chiedere spiegazioni e siamo stati accolti... col dito medio! Vi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.