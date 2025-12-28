Palazzi con case a prezzi calmierati davanti a un nuovi maxi parco | il progetto a Milano

A Milano, un nuovo progetto prevede la realizzazione di palazzi con abitazioni a prezzi accessibili, situati di fronte a un maxi parco pubblico di oltre 30.000 metri quadrati. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale e il benessere dei residenti, offrendo soluzioni abitative sostenibili e spazi verdi di qualità nel cuore della città.

Nuovi palazzi interamente destinati ad housing sociale e un nuovo parco pubblico da oltre 30mila metri quadrati. È quanto verrà costruito in via Novate a Milano, secondo il PA8: il nuovo piano attuativo adottato dalla giunta guidata da Beppe Sala.Cosa verrà sviluppatoL’area è suddivisa in due. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

