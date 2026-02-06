Milano si ferma per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi | le strade chiuse e i divieti di oggi 6 febbraio

Questa sera Milano si ferma per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. Le strade sono state chiuse e i divieti sono in vigore tutto il giorno. L’evento, che si svolgerà alle 20:00, attirerà migliaia di persone in città. La città si prepara a vivere uno dei momenti più importanti di questa edizione olimpica.

È il giorno della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. L’evento – tra i più attesi della rassegna olimpica milanese – comincerà alle ore 20:00. Partita dalla Grecia lo scorso 26 novembre, la Fiamma Olimpica arriverà oggi al Meazza per l’accensione del braciere, dopo aver attraversato Milano. Motivo per cui ci saranno numerose modifiche alla viabilità milanese, sia per il passaggio della torcia olimpica, sia poi per il passaggio di diverse delegazioni e istituzioni straniere prima della cerimonia. Sarà chiuso anche l’accesso in piazza del Duomo e all’interno della Cattedrale con le relative terrazze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 6 gennaio, Milano si ferma.

Venerdì sera, Milano San Siro si prepara a essere completamente chiusa al traffico.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all'armonia

