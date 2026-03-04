In Brasile scoperto un enorme campo di vetro naturale | segno dell’impatto di un asteroide 6,3 milioni di anni fa
In Brasile è stato scoperto il primo grande campo di vetro naturale, esteso per oltre 900 chilometri, costituito da tectiti e frammenti vetrosi. Questa formazione deriva dall’impatto di un asteroide avvenuto circa 6,3 milioni di anni fa. La scoperta rappresenta un importante esempio di come eventi cosmici possano lasciare tracce evidenti sulla Terra.
Si tratta del primo campo di vetro naturale mai scoperto in Brasile: un’area lunga oltre 900 chilometri disseminata di tectiti, frammenti vetrosi formati dopo l’impatto di un asteroide. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scoperto in Brasile un campo di vetro da asteroide lungo 900 chilometriNel panorama della geologia degli impatti cosmici, individuare un nuovo campo di tectiti è un evento rarissimo.
Scoperto in Brasile un campo di vetro da asteroideLa scoperta in Brasile del primo campo di tectiti sudamericano amplia a sei i grandi campi noti nel mondo, segnando una svolta nella geologia. tomshw.it
Scoperto in Brasile un enorme campo di vetri da impatto: prova di una collisione cosmica avvenuta 6 milioni di anni fa Una scoperta straordinaria per la geologia planetaria: in Brasile è stato identificato per la prima volta un vasto campo di tektiti, vetri naturali f facebook