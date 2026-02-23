Avellino inseguimento in Corso Vittorio Emanuele | uomo arrestato dalle forze dell' ordine

Un uomo di circa quarant’anni ha causato danni a diverse auto in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La sua azione ha provocato un inseguimento che si è concluso con il suo arresto davanti a numerosi passanti. La scena si è svolta davanti a negozi e uffici, creando scompiglio tra i residenti. La polizia ha fermato l’uomo dopo alcuni minuti di inseguimento tra le vie del centro.

Attimi di tensione si sono registrati questa mattina in Corso Vittorio Emanuele, nel centro di Avellino, quando un uomo italiano, di circa quarant'anni, è stato sorpreso mentre danneggiava diverse automobili parcheggiate lungo la strada. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente per fermarlo, ma l'uomo, alla vista delle volanti, ha deciso di darsi alla fuga. Nel corso dell'inseguimento, che ha coinvolto sia le volanti della polizia che i carabinieri, l'automobilista è stato infine bloccato e arrestato dalla polizia di stato. Le motivazioni che hanno spinto l'uomo a danneggiare i veicoli e a fuggire non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

