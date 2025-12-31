Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita non è escluso l' omicidio | la verità dall' autopsia Sequestrati cibi anche a casa della nonna Il papà è fuori pericolo
Le circostanze della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono ancora oggetto di indagine, con diverse piste aperte, inclusa la possibilità di un omicidio. Sono stati sequestrati alimenti anche presso la casa della nonna, mentre il padre delle vittime si trova in condizioni stabili. Le autorità continuano a lavorare per chiarire le cause di questa tragica morte avvenuta in provincia, senza escludere alcuna ipotesi.
