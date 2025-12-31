Le circostanze della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono ancora oggetto di indagine, con diverse piste aperte, inclusa la possibilità di un omicidio. Sono stati sequestrati alimenti anche presso la casa della nonna, mentre il padre delle vittime si trova in condizioni stabili. Le autorità continuano a lavorare per chiarire le cause di questa tragica morte avvenuta in provincia, senza escludere alcuna ipotesi.

Nessuna pista è esclusa per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlie morte a causa di una sospetta intossicazione alimentare in provincia. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, non è escluso l'omicidio: la verità dall'autopsia. Sequestrati cibi anche a casa della nonna. Il papà è fuori pericolo

Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, dall'autopsia le prime risposte sulla morte mamma e figlia dopo la tavolata di Natale

Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l'autopsia svela perché sono morte: nessun veleno per topi, il cibo che si è rivelato fatale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Madre e figlia morte dopo un'intossicazione alimentare: erano state dimesse due volte dall'ospedale, 5 indagati; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte intossicate dopo aver mangiato pesce e funghi, la Procura indaga su 5 persone: la rabbia degli amici; Morte intossicate mamma e figlia: 5 medici indagati. Sequestrato il cibo della vigilia, mercoledì autopsie su Antonella e Sara; Mamma e figlia morte intossicate a Campobasso, indagati 5 medici.

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, non è escluso l'omicidio: la verità dall'autopsia. Il papà è fuori pericolo. Chi sono i 5 medici indagati - Nessuna pista è esclusa per la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlie morte a causa di una sospetta intossicazione alimentare in provincia di Campobasso. msn.com