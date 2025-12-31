Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita la verità dall' autopsia | Avvelenate dai funghi Sequestrati cibi anche a casa della nonna Il papà è fuori pericolo

Secondo i risultati dell'autopsia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono decedute a causa di un avvelenamento da funghi. Sono stati sequestrati alimenti anche presso la casa della nonna. Il padre delle ragazze si trova in condizioni di salute stabili. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze e le cause precise di questa tragedia.

