Non rientra a casa per cena la moglie va a cercarlo | trovato morto l?imprenditore Francesco Lorenzini di Recanati

Nella serata di giovedì, a Recanati, è stato rinvenuto senza vita Francesco Lorenzini, 53 anni, noto imprenditore edile. La moglie, preoccupata per la sua assenza a cena, ha segnalato la sua scomparsa, che si è conclusa con il tragico ritrovamento. La comunità locale è rimasta sorpresa dall’accaduto, e le autorità stanno indagando sulle cause della morte.

RECANATI Tragedia nella serata di giovedì a Recanati. È stato trovato senza vita Francesco Lorenzini, 53 anni, imprenditore edile molto conosciuto in città. La tragedia si è consumata all’interno di uno stabile di sua proprietà in via Aldo Moro, ex sede della Carilo. A fare la drammatica scoperta è stata la moglie, la quale non vedendolo rientrare per l’ora di cena, si è preoccupata e ha iniziato a cercarlo. Lo choc Giunta nei pressi dello stabile, ha notato l’auto del marito parcheggiata nel piazzale ed è entrata all’interno dell’edificio. Qui ha rinvenuto il corpo dell’uomo. Immediata quanto vana la chiamata ai soccorsi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Recanati, trovato morto l'imprenditore Francesco Lorenzini. La scoperta choc della moglie in uno stabile di via Aldo MoroA Recanati, nella serata di ieri, è stata scoperta la morte dell’imprenditore Francesco Lorenzini in uno stabile di via Aldo Moro.

