Impianti sportivi un milione di euro di interventi di manutenzione

Nel 2025 sono stati effettuati interventi di manutenzione sugli impianti sportivi cittadini, con un investimento complessivo di circa un milione di euro. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza, l’efficienza e la fruibilità delle strutture sportive, contribuendo al miglioramento delle condizioni e alla sostenibilità nel tempo. Di seguito vengono dettagliati gli interventi realizzati e le aree di intervento principali.

