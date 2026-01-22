Impianti sportivi un milione di euro di interventi di manutenzione
Nel 2025 sono stati effettuati interventi di manutenzione sugli impianti sportivi cittadini, con un investimento complessivo di circa un milione di euro. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza, l’efficienza e la fruibilità delle strutture sportive, contribuendo al miglioramento delle condizioni e alla sostenibilità nel tempo. Di seguito vengono dettagliati gli interventi realizzati e le aree di intervento principali.
Sono stati presentati gli interventi di manutenzione realizzati nel 2025 sugli impianti sportivi cittadini, per un valore complessivo di 993.379,26 euro. Un anno caratterizzato da un impegno costante nella manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture presenti sul territorio.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Impianti sportivi, 20 milioni di euro per i cantieri: tutti gli interventi in corso e quelli già consegnati alla cittàL’amministrazione comunale sta investendo circa 20 milioni di euro in nuovi impianti sportivi, sia in corso di realizzazione che già consegnati.
