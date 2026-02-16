La fabbrica dei nuovi italiani | mappa e segreti del business delle cittadinanze nell' Agrigentino
Non era solo una questione di antenati partiti per il Sudamerica un secolo fa. Era - secondo l'accusa - una catena di montaggio burocratica capace di produrre passaporti italiani al ritmo di decine al mese. L’inchiesta della Squadra mobile della Questura di Agrigento scoperchia un "vaso di Pandora" fatto di residenze fantasma, appartamenti "a tappo" e uffici pubblici che sembravano - tanto è emerso dall'attività investigativa - succursali di agenzie private. Nonostante il quadro venuto fuori dalle indagini - che coprono un arco temporale che va dal maggio 2022 fino all'inizio del 2024 - e la mole di intercettazioni che parlano di "lavare i vestiti" (termine usato per il riciclaggio dei proventi a Malta), come già anticipato da Dossier AgrigentoNotizie, il Gip ha rigettato le misure cautelari chieste dalla Procura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
