Benzina e diesel boom dei prezzi dopo l’attacco all’Iran | quanto aumenteranno

Dopo l’attacco all’Iran, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati significativamente sui mercati internazionali. Le quotazioni dei carburanti sono salite, influenzando i costi per i consumatori e le aziende. Gli effetti si stanno già manifestando sui prezzi alla pompa e sul costo del gas, con ripercussioni sui bilanci delle famiglie e sui consumi quotidiani.

L'escalation militare in Medio Oriente non produce soltanto effetti geopolitici. Le conseguenze economiche iniziano già a farsi sentire sui mercati internazionali, con ricadute potenziali sui prezzi di carburante e gas e, di riflesso, sui bilanci delle famiglie. Dopo l'offensiva condotta da Stati Uniti d'America e Israele contro l'Iran, l'attenzione degli operatori si concentra su un punto nevralgico degli equilibri energetici globali: lo Stretto di Hormuz. In questo tratto di mare largo poco più di trenta chilometri transita circa il 20% del petrolio mondiale. Formalmente si tratta di una via d'acqua internazionale, ma il controllo militare di fatto è esercitato da Teheran.