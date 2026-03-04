Oratorio dell’Immacolata avanti col restyling del teatro Greppi | Pronto a dicembre con l’aiuto di tutti

L'Oratorio dell’Immacolata e il teatro Greppi stanno subendo lavori di ristrutturazione. Il progetto, dal valore di due milioni di euro, mira a mettere in sicurezza e a ripristinare il teatro, conosciuto come «Piccolo Donizetti», che resta chiuso dal 2019. I lavori sono in fase avanzata e si prevede che siano conclusi entro dicembre, con il coinvolgimento di vari soggetti.

IL CANTIERE. L’intervento da due milioni di euro permetterà di mettere a norma e in sicurezza il «Piccolo Donizetti», chiuso dal 2019. In oratorio il grazie ai benefattori. Don Brevi: «Sarà uno spazio vivo e multifunzionale». La sindaca Carnevali: «Un motore culturale e di crescita». «Il poco di molti e il molto di pochi faranno il miracolo». È racchiuso in questa frase, più volte pronunciata dal direttore dell’oratorio dell’Immacolata, don Nicola Brevi, lo spirito con cui la comunità bergamasca sta vivendo l’atteso restyling del teatro Greppi, chiuso dal 2019 perché bisognoso di un intervento di messa a norma e in sicurezza. Un mattone alla volta, il «Piccolo Donizetti» sta rinascendo all’interno di un cantiere che unisce cultura e fede, a beneficio dell’intera città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

