Restyling delle scuole | maxi investimento da 39 milioni di euro
La Provincia è destinataria di 10 finanziamenti Pnrr, per un totale di 28,8 milioni di euro, dedicati a istruzione e ricerca, fra potenziamento dell’offerta di servizi, messa in sicurezza e riqualificazione. A queste risorse, i vertici di via Grigna hanno aggiunto un cofinanziamento di 10,2 milioni di euro, portando l’investimento complessivo a 39 milioni di euro. "Questo sforzo finanziario significativo - sottolinea il presidente Luca Santambrogio - ha permesso di avviare 10 investimenti strategici che riguardano il 63% delle istituzioni scolastiche e oltre il 62% della popolazione studentesca provinciale: circa 35mila persone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
