Anche Brindisi ha un suo Vespa Club | raccolte oltre 40 adesioni

Brindisi ora ha il suo Vespa Club ufficiale. Martedì 3 febbraio 2026, il Vespa Club d’Italia ha riconosciuto il nuovo club brindisino. Sono già oltre 40 le persone che si sono iscritte, pronte a partire per condividere la passione per le due ruote d’epoca. La cerimonia si è svolta in città, segnando l’inizio di un nuovo gruppo che punta a riunire appassionati e a rilanciare il turismo su due ruote.

Alla guida del Club è stato eletto Ezio Potenza, nel ruolo di presidente, affiancato dal vice presidente Franco Petese e dal segretario con funzioni di tesoriere Michele Candeloro BRINDISI - Martedì 3 febbraio 2026, una data storica per la nostra città il Vespa Club d’Italia ha ufficialmente riconosciuto il Vespa Club Brindisi. In questi ultimi mesi uno sciame di Vespe, nuove e datate, tirate a lucido, ha colorato le domeniche le vie e i corsi di Brindisi. In sella alle loro due ruote di ogni tipo, anno, cilindrata e colore un gruppo di vespisti brindisini ha percorso in lungo e in largo la città capoluogo incantando i molti passanti, che hanno avuto anche la possibilità di ammirare da vicino l’intramontabile Vespa, iconico mezzo a due ruote progettata dall'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio nel 1946 per poi diventare il simbolo della creatività e dello stile italiano.🔗 Leggi su Brindisireport.it

