Onde di Solidarietà | il Rotaract Club Valle Telesina si presenta al territorio

Il Rotaract Club Valle Telesina ha organizzato una serata benefica chiamata Onde di Solidarietà. L’evento ha riunito molte persone del territorio, che hanno partecipato con entusiasmo. È stata una serata di incontri e condivisione, durante la quale il club si è presentato ufficialmente alla comunità. L’obiettivo è mostrare il proprio impegno e la voglia di collaborare per aiutare chi ha bisogno.

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata benefica che inaugura un percorso di impegno, collaborazione e partecipazione Il Rotaract Club Valle Telesina promuove Onde di Solidarietà, una serata benefica che rappresenta un momento di incontro e condivisione, ma anche un'occasione significativa per presentarsi ufficialmente al territorio e raccontare la propria identità e visione. Il Club, insieme a tutto il suo direttivo, è attualmente impegnato nella costruzione di una programmazione strutturata di eventi, attività e iniziative che nei prossimi mesi coinvolgeranno la comunità locale, con l'obiettivo di rafforzare il tessuto associativo, favorire la partecipazione giovanile e sostenere progetti di valore sociale.

