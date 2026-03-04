Nella giornata di oggi si svolge la trentesima giornata di campionato con diverse partite in programma. Alle 18 si giocano tre anticipi, alle 20:30 si disputano cinque incontri e alle 21 si tiene la sfida tra Sambenedettese e Ascoli, trasmessa in diretta su Rai Sport. La giornata include anche incontri che coinvolgono la Juventus Next Gen e il derby cittadino.

Tutte la trentesima giornata in poche ore. Tre anticipi alle 18, cinque gare alle 20:30, Sambenedettese-Ascoli alle 21 (diretta su Rai Sport). Alle 18 oltre a Vis e Bra scenderanno in campo anche Gubbio-Carpi e Pontedera-Juventus Next Gen. Particolare attenzione sui bianconeri che domenica alle 12:30 ospiteranno la Vis in una gara molto attesa e importante anche per la classifica. Gli uomini di mister Brambilla si presenteranno in Toscana reduci da due sconfitte consecutive contro Ravenna prima e Campobasso poi. Nelle gare delle 20:30 l’osservato speciale è il Livorno, che a +2 dalla Vis occupa l’ultimo posto playoff. A fargli visita il Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il turno: c’è Samb-Ascoli. Occhio alla Juve next, e anche al derby

Samb-Ascoli, tira di nuovo aria di derbyDefinite le modalità di acquisto dei biglietti per il derby Samb-Ascoli in programma al Riviera delle Palme mercoledì prossimo 4 marzo per il quale è...

Fiorentina: Mandragora squalificato per una giornata. E anche Vanoli salterà il derby col Pisa. Stangata alla JuveMILANO – Salterà il derby di lunedì 23 febbraio contro il Pisa, Rolando Mandragora.

Una selezione di notizie su Il turno c'è Samb Ascoli Occhio alla...

Temi più discussi: Serie C, c’è il derby Samb-Ascoli: oltre 10mila biglietti venduti; Dove vedere Sambenedettese-Ascoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Ascoli, al via la settimana di preparazione per il derby con la Samb; Serie C, triplo impegno casalingo per Ascoli, Vis Pesaro e Samb.

Serie C 30ª giornata: Arezzo-Ternana e Samb-Ascoli accendono il turnoSerie C, 30ª giornata: nel Girone B spiccano Arezzo-Ternana e Sambenedettese-Ascoli. Big match Benevento-Catania nel Girone C. Programma e classifiche ... ternananews.it

Serie C, 30ª giornata: in campo il Girone B: c'è il derby Samb-Ascoli. Arezzo all'esame TernanaDopo il Girone A, che nella serata di ieri ha visto una nuova caduta – indolore – per il Vicenza e l’incapacità di Union Brescia. tuttomercatoweb.com

Quello di domani sera è il ventiduesimo derby in campionato tra Samb e Ascoli in Riviera. Il bilancio è nettamente favorevole alla Samb Leggi l'articolo completo https://www.youtvrs.it/samb-ascoli-il-derby-confronto-tra-vittorie-storiche-e-momenti-memor facebook

#Derby Samb – Ascoli, le modifiche alla viabilità bum.comunesbt.it/2026/02/27/der… #SambAscoli Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com