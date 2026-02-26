Definite le modalità di acquisto dei biglietti per il derby Samb-Ascoli in programma al Riviera delle Palme mercoledì prossimo 4 marzo per il quale è stata indetta la seconda giornata rossoblù. Gli abbonati della stagione in corso potranno riscattare il proprio posto attraverso la prelazione ad un prezzo simbolico, ovvero un biglietto unico (Intero, Donne, Over 65, Under 18 e Disabili 74-99%) di 3 euro e Under 12 ad un euro. Il diritto di prelazione sarà utilizzabile esclusivamente nei termini indicati e non sarà in alcun modo esercitabile successivamente. Per chi è in possesso dell’abbonamento della stagione in corso ed intende usufruire della prelazione online, al momento dell’acquisto del tagliando deve inserire il numero di sette cifre preceduto da cinque zeri, per un totale di 12 cifre complessive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samb-Ascoli, tira di nuovo aria di derby

Leggi anche: Brutta aria a “L’Aria che tira”. Odifreddi ne spara un’altra: l’ayatollah Khamenei come il Papa. E Parenzo quasi sviene (video)

Leggi anche: Après Ski in città. Tira aria di montagna

Discussioni sull' argomento Samb-Ascoli, tira di nuovo aria di derby; Mosaici di corso Mazzini, il Comune di Ancona: Niente vetri. Vince la Soprintendenza.

Samb-Ascoli, tutte le informazioni su abbonati e bigliettiDopo il vertice sulla sicurezza, accesso regolato da doppia finestra temporale, controlli anagrafici e restrizioni territoriali per l’incontro in programma al Riviera delle Palme ... lanuovariviera.it

Samb-Ascoli, le ultime sui bigliettiSERIE C - Ecco le limitazioni di residenza per il derby Definite le modalità di acquisto dei biglietti per il derby Samb-Ascoli in programma al Riviera delle Palme mercoledì prossimo 4 marzo per il qu ... youtvrs.it

Ascoli, Nicoletti: “Pensiamo partita per partita prima testa al Carpi poi alla Samb” - facebook.com facebook

Calcio: derby Samb-Ascoli, stabilite restrizioni alla vendita dei biglietti. La partita di Serie C è in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21 #ANSA x.com