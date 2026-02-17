Fiorentina | Mandragora squalificato per una giornata E anche Vanoli salterà il derby col Pisa Stangata alla Juve

Rolando Mandragora non giocherà il derby contro il Pisa perché il giudice sportivo gli ha dato un turno di stop dopo aver ricevuto un’ammonizione a Como. La squalifica deriva dalla sua seconda diffida stagionale. Anche Vanoli, un altro giocatore della Fiorentina, non sarà in campo per lo stesso motivo. La decisione si riflette sulle scelte tecniche in vista della partita di lunedì sera.

MILANO – Salterà il derby di lunedì 23 febbraio contro il Pisa, Rolando Mandragora. Squalificato per una giornata dal giudice sportivo perchè, già diffidato, è stato ammonito a Como. E non sarà in panchina, contro il Pisa, Paolo Vanoli, espulso durante la partita con i lombardi. E vediamo i provvedimenti del giudice sportivo dopo l'ultima giornata di Serie A: l'ad della Juventus, Damien Comolli, inibito fino al 31 marzo prossimo più 15.000 euro di ammenda e il direttore strategico bianconero Giorgio Chiellini inibito fino al 27 febbraio.

