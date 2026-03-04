Il tributo al grande maestro | al Rossetti arriva Alla scoperta di Morricone
Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Dopo il successo del primo tour teatrale e dei concerti nei principali festival estivi, l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, rende nuovamente omaggio al più grande compositore di colonne sonore per il cinema della storia: il maestro Ennio Morricone. In Alla scoperta di Morricone – Vol. 2, l’ensemble propone un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano in un concerto che si arricchisce di nuove pagine, in parte meno conosciute, ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del maestro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
