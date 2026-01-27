The Music of Ennio Morricone | al Palateknoship un grande tributo firmato Lords of the Sound

Questo evento al Palateknoship di Genova rende omaggio al celebre compositore Ennio Morricone. Più di 50 artisti si esibiranno in un concerto sinfonico dedicato alla sua musica, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Un’occasione per apprezzare dal vivo le melodie che hanno segnato la storia del cinema, in un contesto di grande rilievo culturale e musicale.

Più di 50 artisti sul palco per uno spettacolo straordinario e assolutamente da non perdere: arriva a Genova "The Music of Ennio Morricone", il grande tributo sinfonico dedicato al genio indiscusso della musica da film. Lo spettacolo approda al Palateknoship venerdì 6 febbraio alle ore 19.

