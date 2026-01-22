Dal tributo al maestro Morricone a quello ai Coldplay | i concerti candlelight a Palermo

I concerti Candlelight a Palermo continuano a offrire esperienze musicali intime e suggestive. Nel prossimo fine settimana, presso Palazzo de Gregorio, si svolgeranno quattro eventi a lume di candela, dedicati al tributo al maestro Morricone e ai Coldplay. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un’atmosfera raccolta, ideale per apprezzare l’arte in un contesto raffinato e tranquillo.

