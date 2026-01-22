Dal tributo al maestro Morricone a quello ai Coldplay | i concerti candlelight a Palermo
I concerti Candlelight a Palermo continuano a offrire esperienze musicali intime e suggestive. Nel prossimo fine settimana, presso Palazzo de Gregorio, si svolgeranno quattro eventi a lume di candela, dedicati al tributo al maestro Morricone e ai Coldplay. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un’atmosfera raccolta, ideale per apprezzare l’arte in un contesto raffinato e tranquillo.
Proseguono i concerti Candlelight a Palermo. Nel fine settimana saranno quattro le proposte a lume di candela a Palazzo de Gregorio. Venerdì, alle 19.45, omaggio del quartetto d'archi Montalbano quartet ai Coldplay e, alle 21.30, a Le quattro stagioni di Vivaldi.Sabato, alle 19.45, il quartetto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Tributo a lume di candela a Morricone e Vivaldi nei palazzi storici: i concerti candlelight del weekend a PalermoNel 2026, i concerti Candlelight continuano a Palermo, offrendo un'esperienza musicale unica nei palazzi storici della città.
Leggi anche: Da Supermagic al tributo a Ennio Morricone: i biglietti per spettacoli e concerti perfetti da regalare a un romano per Natale
Argomenti discussi: Renatissimo - Omaggio a Renato Carosone; Tutti pazzi per Celentano: Muse gremite per il tributo al grande cantante; Alessandro Orsi, un maestro di vita sempre aperto al confronto con tutti; Il Gin dal carattere senese protagonista con le Masterclass di Wine&Siena.
Un tributo al maestro Morricone apre il Taormina Opera FestivalUn omaggio a Ennio Morricone a cinque anni dalla sua scomparsa, con un'orchestra composta da 80 elementi, aprirà, il 16 agosto, il Taormina Opera Festival, che ha in cartellone, fino al 5 ottobre, al ... ansa.it
Pavarotti forever: tributo al Maestro. Ai Trepponti un mare d’emozioniComacchio, nella magica cornice dei Trepponti, per rendere il giusto omaggio alla memoria dell’uomo che emozionò il mondo, il prossimo 5 settembre alle 21 ospiterà ’Pavarotti Forever: Crossover Night’ ... ilrestodelcarlino.it
Un giretto in Europa… sulle note del Maestro… Baglioni si nasce - Tributo a Claudio Baglioni IGOR MINERVA FANS BAGLIONI SI NASCE Fans Club - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.