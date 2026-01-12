Evade l' Iva per circa 200.000 euro sotto chiave il ' tesoretto' del titolare della società di recupero crediti
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di Maurizio Conte, 51 anni di Caserta, riguardante un'istanza relativa all'evasione di circa 200.000 euro di IVA. La decisione si è concentrata anche sulla confisca del patrimonio del titolare di una società di recupero crediti, con particolare attenzione alle questioni legate alla gestione fiscale e alle implicazioni penali.
La terza sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Aldo Aceto, si è pronunciata sul ricorso presentato da Maurizio Conte, 51enne casertano, avverso l'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.Il tribunale sammaritano ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da Conte avverso. 🔗 Leggi su Casertanews.it
