Cartelle esattoriali selvagge | il Tribunale blocca il recupero di un credito da 234 mila euro

Il Tribunale ha deciso di bloccare il recupero di un credito di 234 mila euro, perché la cartella esattoriale era stata considerata troppo aggressiva. La decisione arriva dopo che un'azienda ha contestato le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’atto, su richiesta di Mediocredito Centrale. La vicenda riguarda le modalità di gestione delle cartelle esattoriali legate alla surroga del fondo di garanzia per le piccole imprese, e potrebbe cambiare le regole di come vengono recuperati i crediti in questi casi.

Una sentenza ha annullato una cartella esattoriale di oltre 234.000 euro emessa da Agenzia delle entrate su richiesta di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno e apre un nuovo capitolo per quanto riguarda la natura dei crediti derivanti dalla surroga del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e sulle procedure di recupero coattivo applicabili. La vicenda trae origine da due finanziamenti concessi nel 2018 dalla banca a una società.