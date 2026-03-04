Il trapianto sbagliato | Nessun danno da espianto sul cuore di Domenico

di Nino Femiani NAPOLI "Un angelo di due anni è volato in cielo". È l'epigrafe che la famiglia Caliendo ha scritto sul manifesto funebre del piccolo Domenico. Oggi alle 15, nella Cattedrale di Nola, il vescovo Francesco Marino presiederà alle esequie, la salma arriva in chiesa già stamattina, alle 11. La diocesi ha chiesto ai presenti di lasciare i telefoni spenti, le macchine fotografiche a casa, le videocamere nel cassetto per "custodire il clima di preghiera". Nella stessa ora si celebra una messa di suffragio al Monaldi. Certa la presenza del cardinale di Napoli, Mimmo Battaglia, che ha tenuto la mano della madre, Patrizia, durante i giorni bui dell'agonia.