È stata effettuata un’autopsia sul cuore di Domenico, il bambino coinvolto in un caso di trapianto. L’esame ha evidenziato che l’organo non presenta danni visibili a occhio nudo. Tuttavia, restano alcune incertezze e punti da chiarire riguardo al procedimento di trapianto e alle condizioni del cuore prima dell’intervento. La procura ha disposto ulteriori analisi per approfondire la vicenda.

L’esame autoptico sembra smentire alcune testimonianze finite agli atti dell’inchiesta per omicidio colposo coordinata dalla Procura di Napoli (pm Giuseppe Tittaferrante e procuratore aggiunto Antonio Ricci). La richiesta di incidente probatorio ha permesso di accertare lo stato dell’organo subito dopo l’espianto. L’obiettivo principale dei consulenti è chiarire eventuali errori nelle fasi di espianto, trasporto e trapianto dell’organo dal Monaldi. Dopo l’autopsia, gli accertamenti proseguiranno sui tessuti prelevati, e il collegio peritale si aggiornerà il prossimo 28 aprile. Gabriella Farina, uno dei membri dell’équipe del Monaldi che ha trasportato il cuore da Bolzano a Napoli, sarà al centro di verifiche aggiuntive. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Autopsia sul cuore di Domenico: nessun danno all’organo ma restano ombre sul trapianto

