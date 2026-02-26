Trapianto Domenico il frigo box e cosa sappiamo sull’espianto di cuore anticipato

Sul tavolo operatorio si trovava già il cuore pronto per l’espianto, ma qualcosa nel contenitore dell’organo donato ha sollevato dubbi tra i presenti, rallentando le procedure e sollecitando verifiche supplementari. La situazione ha portato a un’ulteriore analisi delle modalità di conservazione e delle tempistiche, mentre si attendevano chiarimenti ufficiali sul caso.

Il cuore “vecchio” era già sul tavolo operatorio quando qualcosa, nel contenitore dell’organo donato, non convinceva più nessuno. È una delle circostanze più delicate emerse nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, due anni e mezzo, deceduto dopo un trapianto cardiaco all’ Ospedale Monaldi. Una sequenza temporale che oggi è al centro delle indagini della Procura di Napoli. Perché nei trapianti il tempo è tutto. E ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte. Il cuore da Bolzano al Monaldi: cosa è successo durante il trasporto?. L’organo era stato prelevato a Bolzano e trasportato a Napoli in un box refrigerato. Secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte dai magistrati, il contenitore sarebbe arrivato in sala operatoria poco prima delle 14:30. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

