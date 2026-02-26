Trapianto Domenico il frigo box e cosa sappiamo sull’espianto di cuore anticipato
Sul tavolo operatorio si trovava già il cuore pronto per l’espianto, ma qualcosa nel contenitore dell’organo donato ha sollevato dubbi tra i presenti, rallentando le procedure e sollecitando verifiche supplementari. La situazione ha portato a un’ulteriore analisi delle modalità di conservazione e delle tempistiche, mentre si attendevano chiarimenti ufficiali sul caso.
Il cuore “vecchio” era già sul tavolo operatorio quando qualcosa, nel contenitore dell’organo donato, non convinceva più nessuno. È una delle circostanze più delicate emerse nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, due anni e mezzo, deceduto dopo un trapianto cardiaco all’ Ospedale Monaldi. Una sequenza temporale che oggi è al centro delle indagini della Procura di Napoli. Perché nei trapianti il tempo è tutto. E ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte. Il cuore da Bolzano al Monaldi: cosa è successo durante il trasporto?. L’organo era stato prelevato a Bolzano e trasportato a Napoli in un box refrigerato. Secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte dai magistrati, il contenitore sarebbe arrivato in sala operatoria poco prima delle 14:30. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Trapianto fallito, usato un comune box frigo per trasportare il cuoreCome riferito sempre dal quotidiano Il Mattino, che ha diffuso le foto del box frigo, il contenitore è stato sequestrato dai carabinieri nell'ambito...
Morte di Domenico, gli ispettori a Bolzano. Il cuore da trapiantare in un comune box frigoUn semplice contenitore di plastica rigida azzurro col manico, simile a un contenitore di bibite da spiaggia.
Temi più discussi: Bambino morto dopo trapianto a Napoli, il cuore trasportato in un comune box frigo; Monaldi, un contenitore per alimenti usato per il cuore di Domenico. Ma inutilizzati i box termici; Il padre del piccolo Domenico: Cuore in un frigo da picnic, chirurghi spariti dopo il trapianto; Il cuore per Domenico è stato trasportato in un box frigo di plastica, come quelli che si usano per andare al mare.
Il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: «Erano fuori di testa quelli che andarono a prendere il cuore con quel frigo da pic-nic»Antonio Caliendo, fino a oggi aveva scelto il silenzio. «Io ho capito che le cose erano andate male perché dopo Capodanno i medici sparirono tutti. A Domenico ho detto: figlio mio mi mancherai, ma io ... vanityfair.it
Il frigo da fuori di testa, il cuore arrivato una pietra di ghiaccio e quello di Domenico già sul tavolo: cosa è successo in sala operatoriaI racconti choc degli infermieri e le prime parole del papà di Domenico Caliendo, il bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un organo danneggiato. Gli ultimi sviluppi dell'inchiesta ... dire.it
Monaldi, nuovi dettagli sul trapianto di Domenico: testimonianze choc dall’indagine Link nei commenti - facebook.com facebook
Domenico e il trapianto, gli infermieri al pm: “Quei minuti di tensione per il cuore ghiacciato” x.com