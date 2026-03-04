Il terzo battello spazzino arriva a Como | trasferito oggi da Carate Urio

Oggi un battello spazzino è stato trasferito a Como dal porto di Carate Urio, segnando l’arrivo del terzo mezzo previsto per la pulizia del lago. Il trasferimento è stato effettuato dal personale della Provincia, che ha completato questa operazione come parte di un accordo già firmato. Il nuovo battello si aggiunge agli altri mezzi impiegati nelle attività di pulizia del bacino lacustre.

Prosegue il passaggio operativo dei mezzi destinati alla pulizia del lago di Como. Nella giornata di oggi il personale della Provincia ha trasferito a Como il battello spazzino che era ormeggiato a Carate Urio, completando così l’arrivo del terzo mezzo previsto dall’accordo siglato a metà febbraio tra Palazzo Cernezzi e Villa Saporiti. Il trasferimento rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione della convenzione che prevede la concessione in comodato al Comune dei natanti provinciali utilizzati per la raccolta dei detriti galleggianti nel lago. Con l’arrivo del terzo battello, il sistema operativo per la pulizia delle acque e delle rive del primo bacino può ora contare sull’intera dotazione prevista dall’intesa tra i due enti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

