Battello di Babbo Natale Una crociera di un’ora sul lago di Como
Il Battello di Babbo Natale torna sul Lago di Como per la quarta edizione, offrendo una crociera di un’ora a bordo della motonave Orione. Un’esperienza magica per grandi e piccini, che permette di immergersi nello spirito natalizio ammirando le splendide viste del lago durante una suggestiva navigazione natalizia, promossa da Navigazione Lago di Como.
Babbo Natale naviga sul Lago di Como. Prosegue la quarta edizione de ’ Il Battello di Babbo Natale ’ a bordo della motovave Orione, promossa da Navigazione Lago di Como. Le crociere, della durata di circa un’ora, saranno aperte al pubblico questo weekend (domani e domenica 14) e il successivo weekend (20, 21 dicembre) con partenza alle 10, 11.30, 15 e 17. Il tema di questa edizione è ’ I giochi del mondo ’, in linea con l’appuntamento dei Giochi Olimpici che vedranno anche i laghi Maggiore e di Como protagonisti per il passaggio della fiaccola olimpica. La motonave Orione è stata idealmente suddivisa in cinque aree, per ogni continente vi è un gioco rappresentativo della storia dello stesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il battello di Babbo Natale a bordo della motonave Delfino
Domenica 21 dicembre alle11:00 Tour in Battello Riservato ai nostri bambini. BABBO NATALE salirà sul nostro Battello per fare il giro dei Fossi cittadini con i vostri bambini. La guida storica renderà il viaggio piacevole e allegro proprio per loro. Vi aspettiamo, - facebook.com Vai su Facebook
Battello di Babbo Natale. Una crociera di un’ora sul lago di Como - Prosegue la quarta edizione de ’ Il Battello di Babbo Natale ’ a bordo della motovave Orione, promossa da Navigazione Lago di Como. Si legge su msn.com
Il Battello di Babbo Natale sul Lago di Como: 28 crociere tra magia, bontà del Mulino Bianco e impegno sociale - La Motonave Orione, ormeggiata al Pontile Funicolare di Como, ha fatto da scenario oggi alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione de “Il Battello di Babbo Natale” sul Lago di Como, ... Riporta comozero.it