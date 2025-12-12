Battello di Babbo Natale Una crociera di un’ora sul lago di Como

Il Battello di Babbo Natale torna sul Lago di Como per la quarta edizione, offrendo una crociera di un’ora a bordo della motonave Orione. Un’esperienza magica per grandi e piccini, che permette di immergersi nello spirito natalizio ammirando le splendide viste del lago durante una suggestiva navigazione natalizia, promossa da Navigazione Lago di Como.

Babbo Natale naviga sul Lago di Como. Prosegue la quarta edizione de ’ Il Battello di Babbo Natale ’ a bordo della motovave Orione, promossa da Navigazione Lago di Como. Le crociere, della durata di circa un’ora, saranno aperte al pubblico questo weekend (domani e domenica 14) e il successivo weekend (20, 21 dicembre) con partenza alle 10, 11.30, 15 e 17. Il tema di questa edizione è ’ I giochi del mondo ’, in linea con l’appuntamento dei Giochi Olimpici che vedranno anche i laghi Maggiore e di Como protagonisti per il passaggio della fiaccola olimpica. La motonave Orione è stata idealmente suddivisa in cinque aree, per ogni continente vi è un gioco rappresentativo della storia dello stesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net