Vittoria arriva dopo il brindisi A Carate la prima nata dell’anno

A Carate Brianza, la prima nata del 2026 è Vittoria Zappa, arrivata 52 minuti dopo la mezzanotte. La neonata, femmina, pesa 3,480 kg ed è stata la prima a nascere in zona nel nuovo anno. Un momento di gioia che segna l’inizio di questo 2026, con la piccola Vittoria pronta a scrivere il suo cammino.

In Brianza la prima nata del 2026 è femmina, a bruciare tutti sul tempo in sala parto a Carate è stata la piccola Vittoria Zappa, 3 chili e 480 grammi: si è assicurata il record 52 minuti dopo la mezzanotte. Ad aspettarla, mamma Veronica e papà Fabio, la famiglia è di Lissone. Secondo, alle 3.31, Muhammad Ali, 2 chili e 900, è il quarto figlio per papà Javed e mamma Tahmina, nato a Monza. Meno di due ore più tardi, alle 5.15, a Desio, ha visto la luce un altro maschietto, Nathan, un batuffolo di 3 chili e 360 grammi, per la gioia dei genitori, Sara e Tommaso Cattaneo di Ceriano Laghetto. Chiude il giro Amelia Kodra, primo vagito alle 14. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

