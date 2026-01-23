Valva il sindaco dopo le dimissioni | Divergenze ormai insanabili ma mi ricandido

Il sindaco di Valva, Giuseppe Vuocolo, ha annunciato la propria ricandidatura dopo aver rassegnato le dimissioni, che seguono un mandato di oltre quattro anni. Vuocolo ha spiegato che le divergenze interne sono diventate insormontabili, ma intende continuare il suo impegno amministrativo. La decisione arriva in un momento di riflessione sulla gestione comunale e sugli obiettivi futuri per il paese.

In una nota, Vuolo spiega che si è trattato di una decisione maturata "al termine di una lunga riflessione e comunicata ufficialmente attraverso una lettera aperta indirizzata ai cittadini" Il sindaco di Valva, Giuseppe Vuocolo, interviene dopo le dimissioni dalla carica di primo cittadino, arrivate ieri dopo quattro anni e tre mesi di mandato. In una nota, Vuolo spiega che si è trattato di una decisione maturata "al termine di una lunga riflessione e comunicata ufficialmente attraverso una lettera aperta indirizzata ai cittadini". Alla base della scelta, si legge ancora nel comunicato, vi sono "divergenze politiche ormai insanabili che, negli ultimi mesi, hanno progressivamente compromesso la serenità, la coerenza e l'efficacia dell'azione amministrativa".

