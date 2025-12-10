Pontecagnano Faiano all' ex Tabacchificio Centola la rassegna Arti vini e sapori

A Pontecagnano Faiano, a dicembre, si svolgerà la rassegna

A Pontecagnano Faiano appuntamento a dicembre con "Arti, vini e sapori", rassegna ospitata negli spazi dell’Ex Tabacchificio Centola. L'iniziativa, promossa dal Comune all'interno del progetto PIC – Itinerari Comuni, si articola in una tre giorni incentrata sulle produzioni enogastronomiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

