Pontecagnano Faiano all' ex Tabacchificio Centola la rassegna Arti vini e sapori

A Pontecagnano Faiano appuntamento a dicembre con "Arti, vini e sapori", rassegna ospitata negli spazi dell’Ex Tabacchificio Centola. L'iniziativa, promossa dal Comune all'interno del progetto PIC – Itinerari Comuni, si articola in una tre giorni incentrata sulle produzioni enogastronomiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Entra in casa della ex e la aggredisce: arrestato - Si sarebbe introdotto nell'abitazione dell'ex compagna aggredendola l'uomo arrestato dai carabinieri, in flagranza di reato, lo scorso primo dicembre a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Scrive rainews.it

Pontecagnano, segrega e picchia l'ex compagna: malvivente arrestato - L'episodio è accaduto a Pontecagnano Faiano dove l'uomo violento ha ferito la donna che poi è stata soccorsa dal personale del 118 e l'ha ... Riporta ilmattino.it

Domani – martedì 9 dicembre – vi aspetto alle 21 al Nuovo Auditorium di Pontecagnano Faiano (SA) per la 7^ edizione del Tirreno Jazz Festival. INGRESSO GRATUITO High Five Quintet • Daniele Scannapieco (sassofono tenore), Julian Oliver Mazzariello Vai su Facebook