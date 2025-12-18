Andava in giro con la cocaina | un arresto a Pontecagnano Faiano

Un uomo di Pontecagnano Faiano è stato arrestato per aver trasportato e detenuto cocaina con l’intento di spacciare. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo fermo, evidenziando ancora una volta le problematiche legate al traffico di droga nella zona. La vicenda sottolinea l’importanza di un impegno costante per contrastare il consumo e la diffusione di sostanze stupefacenti.

© Salernotoday.it - Andava in giro con la cocaina: un arresto a Pontecagnano Faiano Un uomo, F.C le sue iniziali, è stato arrestato a Pontecagnano Faiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo, infatti, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di alcune decine di grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e 110 euro in.

